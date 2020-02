Fedele:”Sono arivati solo mezzi giocatori, non si lotterà più per il vertice”

Duro attacco dell’ex procuratore dei fratelli Cannavaro

Nel corso della trasmissione Il Bello Del Calcio in onda su canale 21, il noto opinionista ha detto la sua sul momento attuale degli azzuri. Ecco cosa ha dichiarato:

“Ieri il Napoli per 27 minuti ha fatto una buona partita. Gattuso, ma l’organizzazione chi la deve dare? E poi deve decidere chi è il portiere. Ieri Saponara e Falco sembravano degli Dei, dovevano essere marcati bene. Caro Gattuso tu sei un ragazzo di buona volontà, cosa hai dato fino ad ora ai giocatori del Napoli? Noi stiamo rimpiangendo il Napoli, ma quale Napoli? Non c’è più nessuno! Questi sono i resti di questa squadra!

Il Napoli ha comprato mezzi giocatori, bravi ma non determinanti. Quando De Laurentiis parla di finanza mi parcheggio, quando parla di pallone si deve parcheggiare lui. Lui deve mettere in chiaro che vuole il sesto/settimo posto e non di più, senza illudere! Ancelotti ha sbagliato per eccesso di affetto paternale, ma Gattuso sta facendo molto peggio“.

Ha poi aggiunto alcune condiderazioni sul futuro del Napoli:“Io penso che nei prossimi anni il Napoli finirà al quinto, sesto posto, e non lotterà sicuramente per il vertice della classifica così come è accaduto negli ultimi anni”.

