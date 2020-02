Ag. Hysaj: “Rinnovo e poi cessione: non voglio più due dei miei nello stesso ruolo”

L’ag. di Hysaj ha dichiarato che c’è la volontà di rinnovare per poi cederlo in estate.

Ag. Hysaj sul futuro del suo assistito: rinnovo e poi cessione

L’agente di Hysaj, Mario Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, riguardo il futuro del suo assistito:

“Ne abbiamo parlato, il Napoli sa quella che è la situazione. Attendiamo risposte, quando le daranno vedremo cosa ci diranno. C’è tutta la volontà di rinnovare per poi essere ceduti in estate, non voglio più avere due giocatori miei nello stesso ruolo (l’altro è Di Lorenzo, ndr)”.

