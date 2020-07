Calciomercato Napoli, si complica la pista Under: la situazione

L’attaccante, dunque Osimhen, ma non solo: diverse sono le priorità del Napoli per l’attacco. Tra queste c’è il futuro della corsia destra con Callejon destinato all’addio. Cengiz Under della Roma piace, è una tentazione, ma Baldini e la Roma stanno opponendo resistenza. Motivo? Lo spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport. I rapporti tra i due club si sono recentemente intorpiditi. Sullo sfondo resiste anche il nome di Bernardeschi, ma è legato alla possibilità di cedere Milik alla Juventus.