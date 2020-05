Premier – Al vaglio novità assoluta per la ripresa delle partite

Il portale gianlucadimarzio.com riporta di un’importante novità sul calcio al ritorno della Premier.

L’idea è quella di proporre dei tempi di gioco inferiori ai 45′:

“La Premier League e tutto il calcio inglese professionistico si sta attivando per ripartire. L’amministratore delegato della Professional Footballers Association (PFA), Gordon Taylor, ai microfoni della BBC Radio 4 ha parlato delle possibili misure in vista della ripresa.

I vertici inglesi sono al lavoro per trovare soluzioni in grado di consentire una ripartenza sicura e agevole. “E’ stato concordato che PFA, LMA, giocatori e manager saranno fondamentali per questo processo e saranno ulteriormente consultati. Non sono stupidi, sicuramente metteranno al primo posto la sicurezza. Verrà redatto un protocollo, coinvolgendo tutti gli esperti e i medici del governo. Venerdì ci sarà una riunione degli azionisti della Premier League e da lì a poco il documento di ritorno al lavoro verrà finalizzato. Nelle settimane successive verrà messo a disposizione degli allenatori e dei calciatori. Successivamente la fattibilità del protocollo sarà esaminata club per club.”

Qualcosa potrà cambiare, a tal proposito si è parlato di una possibile riduzione dei tempi regolamentari, diminuendo i canonici 45 minuti, Taylor ha commentato dicendo: “Non conosciamo il futuro. Quello che sappiamo è quali proposte siano state formulate, quali idee siano state messe sul tavolo, la possibilità di avere più sostituti, e la riduzione dei 45 minuti per tempo. Si parla anche di stadi neutrali, aspettiamo che manager e giocatori abbiano il tempo di assimilare tutto ciò”.”

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts