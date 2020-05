Calciomercato Napoli, si punta a Cistana: le ultime

Andrea Cistana è l’ultimo nome per la difesa del Napoli. Forte difensore del Brescia, si è messo in mostra in questa stagione.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il Napoli ci pensa e che lui, con Rrahmani che già è stato acquistato, potrebbero essere i sostituti di Koulibaly e Luperto qualora questi due dovessero andare via. Un altro profilo giovane dunque, esploso in questa stagione e che potrebbe sicuramente fare al caso di Gennaro Gattuso.

