Calciomercato Napoli, si è intromesso il West Ham per Osimhen: la situazione

Ha del clamoroso la notizia del quotidiano Tuttosport secondo cui la firma di Victor Osimhen sia slittata per motivi legati alla concorrenza. A quanto pare, il West Ham avrebbe presentato al nuovo agente del calciatore un’offerta economicapiù alta in termini di ingaggio, ragionando sempre sui 50 milioni più bonus col Lille.

Per questo la fumata bianca non è ancora arrivata. Ma il Napoli – si legge – stavolta non aspetterà in eterno e ha posto un ultimatum al calciatore: o si chiude entro questa settimana o la società rivolgerà altrove, ad altri attaccanti, le proprie attenzioni.

