Inter-Napoli, quanti cambi per Gattuso tra squalificati e infortunati

Saranno forse otto i cambi di formazione in vista della partita di domani contro l’Inter. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che si scaldano Meret, Mario Rui, Maksimovic, Allan, Demme, Elmas, Politano e anche Lozano. Out Mertens, squalificato, in dubbio Manolas che è uscito infortunato dalla sfida col Sassuolo.

Oggi la decisiva rifinitura dove verrano varati tutti i cambi da fare, domani mattina la partenza per Milano. Attuare un turnover regolare sarà fondamentale in vista dell’impegno dell’8 agosto contro il Barcellona dove il Napoli si giocherà un risultato storico come il passaggio ai quarti di finale di Champions League.