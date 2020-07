Calciomercato Napoli, il Sassuolo chiede 40 milioni per Boga: la situazione

Il Napoli continua a seguire con particolare attenzione Jeremie Bogadel Sassuolo, considerato esterno ideale per rinforzare le corsie laterali. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che c’è già stato un contatto tra le due società, il club neroverde chiede 40 milioni di euro, una richiesta che ha fatto impallidire il Napoli. Se ne riparlerà, col giocatore che ha già detto sì. Un dettaglio non da poco per il buon esito della trattativa.

Di conseguenza l’ago della bilancia potrebbe essere proprio la volontà dell’ivoriano, deciso a cambiare aria dopo aver disputato una grandissima stagione con la maglia neroverdi e aver dimostrato di essere all’altezza di grandi palcoscenici, come potrebbe essere lo stadio San Paolo.