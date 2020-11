Supercoppa Italiana: decisa la data e la sede dell’incontro

La Lega Calcio ha comunicato la data ed il luogo dove disputare la finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli.

In piena emergenza Covid, con un calendario molto compresso, trovare un giorno utile è stato alquanto difficile.

Alla fine si è optato per mercoledì 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La sede, inedita per questa manifestazione, è stata scelta vista l’impossibilità di disputare il match in Arabia Saudita.

A riportare la notizia è Il Mattino.

