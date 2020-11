Cerezo, pres. Atl. Madrid: “Se la Juve vuole Morata deve pagarcelo”

Cerezo avverte la Juve

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ai microfoni di El Larguero ha parlato di Alvaro Morta attaccante attualmente alla Juventus. Ecco quanto dichiarato:

“Si merita tutto quello che sta facendo, lotta sempre tantissimo per segnare e si vede. Sembra che abbia davvero trovato la strada giusta. È comunque ancora un giocatore dell’Atletico, in prestito per due anni alla Juventus che ha un’opzione per il suo acquisto. Se i bianconeri lo vorranno lo dovranno pagare.”

