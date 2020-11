Marco Rossi, ct Ungheria: “Szoboszlai giocatore unico, Napoli interessato”

Marco Rossi parla di Szoboszlai

Marco Rossi, ct dell’ Ungheria, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ha parlato del centrocampista Dominik Szoboszlai, e di un suo possibile arrivo in Italia. Ecco quanto dichiarato:

“Ha capacità balistiche uniche, faccio fatica a vedere qualcuno che calcia come lui nei migliori campionati. Ha un talento innato, un dono. Vede molto bene lo sviluppo del gioco, corre molto, deve migliorare nelle transizioni difensive e nel complesso, nella fase difensiva. In Italia diventerebbe completo in tempi brevi. È stato molto vicino al Milan con Ragnick, ma anche il Napoli si è interessato.”

