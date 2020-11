Juventus-Napoli, FIGC: “Peccato non si sia giocata”

Juventus-Napoli, si esprime un membro Commissione Federale di Garanzia FIGC

Nel corso della diretta di Punto Nuovo Show, è intervenuto Cesare Mirabelli membro della Commissione Federale di Garanzia della Figc. Ecco quanto dichiarato:

“La Commissione ha una funzione di garanzia dell’indipendenza e della terzietà di coloro che sono chiamati a svolgere compiti di giustizia sportiva. Un Consiglio Superiore della magistratura sportiva: noi facciamo riferimento alla Figc. Ricusare Sandulli? Non è competenza del nostro organo: riguarda iniziative, invece, che la Procura Federale assume e porta dinanzi a noi. Sentenza politica Juventus-Napoli? Non credo si possa parlare: vi è un’indipendenza degli organi che giudicano e non interveniamo sul merito. Il caso Juventus-Napoli è una sconfitta per tutti, lo sport non può essere solo affare. E’ un’attività sportiva dove ci possono essere vittorie o sconfitte sul campo, non a tavolino. Sentenza? C’è un rammarico quando una competizione non viene risolta con il naturale svolgimento, quello di atleti che si affrontano sul campo.”

