Zaniolo-Roma, Assogna: “Risposta sorprendente dalla dirigenza giallorossa”

Zaniolo-Roma – Le ultime novità sul futuro del giocatore arrivano da Paolo Assogna, giornalista Sky Sport vicino al mondo Roma, ecco quanto ha annunciato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal:

“La società giallorossa ci fa sapere che al momento il rinnovo di Zaniolo non è una priorità. La notizia ci ha stupito, ma è una prerogativa della nuova dirigenza giallorossa. Ad oggi non risultano accelerazioni, quindi il futuro di Zaniolo resta aperto con la scadenza che resta per giugno 2024. La proprietà americana ha questa impostazione di lavoro, molto cauto e senza fretta, ed anche nel caso Zaniolo appaiono tranquilli e non si fanno prendere dal panico”.

