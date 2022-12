UFFICIALE – Altra amichevole del Napoli al Maradona col Lille: da domani i biglietti, ecco i prezzi

Altra amichevole del Napoli al Maradona con il Lille: il comunicato sui biglietti

Altra amichevole del Napoli al Maradona, appena ufficializzata dal club azzurro sarà contro il Lille. Prima di questa gara, il Napoli incontrerà il Villarreal il 17 dicembre al Maradona, amichevole già ufficializzata. Di seguito il comunicato della società partenopea.

Doppio appuntamento internazionale per il Napoli al rientro dal Winter Football Series. Oltre all’amichevole con il Villarreal, in programma il prossimo 17 dicembre alle ore 20:30 allo stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri affronteranno i francesi del LOSC Lille mercoledì 21 dicembre alle ore 20:00, sempre al Maradona. Questi i prezzi dei biglietti che verranno messi in vendita a partire da martedì 13 dicembre alle ore 12:00.

Curve € 5,00

Distinti € 10,00

Tribuna Nisida € 20,00

Tribuna Posillipo € 30,00

Tribuna Family € 10,00 / 5,00

