Calciomercato Napoli di gennaio: la società ha le idee chiare, anche su Zaniolo

Calciomercato Napoli di gennaio, le ultime su Zaniolo

Calciomercato Napoli di gennaio, le ultime notizie arrivano da Walter De Maggio che ne ha parlato è ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal.

Calciomercato Napoli, ultime su Zaniolo

“Questo gruppo a gennaio non verrà toccato, mentre i giocatori che segue Giuntoli sono tutti in ottica estate. Su Zaniolo non abbiamo conferme, non esiste volontà del Napoli di andare a prendere il calciatore della Roma”.

