Napoli, Osimhen scalpita per un posto da titolare. Pronto a trascinare i compagni

Napoli, Osimehn scalpita

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Victor Osimhen scalpita per un posto da titolare contro la Salernitana. L’attaccante nigeriano dopo il suo rientro in occasione della gara di Bologna, ha tanta voglia di scendere nuovamente in campo. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“La mascherina, che gli copre il volto dopo il terribile infortunio, gli dà ancora fastidio e sarebbe pronta una più leggera. Ha voglia di ritornare protagonista, alla sua maniera. Perché con lui in campo è tutta un’altra musica e il Napoli sembra una squadra trasformata. Anche perché Spalletti ha disegnato la sua squadra, proprio per sfruttare le sue caratteristiche uniche. Il brutto infortunio dell’attaccante nigeriano è stato alla base della parabola discendente della squadra azzurra, che ha poi dovuto fare i conti con altri infortuni e il Covid. Ora c’è Osimhen, pronto a offrire «benzina verde» al motore del Napoli, che può scattare fino alla sosta”.

