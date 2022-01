Serie A, Lazio-Atalanta si gioca. Gasperini con 7 assenze

Serie A, Lazio-Atalanta si giocherà

Lazio-Atalanta si gioca. La squadra di Gasperini nella mattinata di oggi si è sottoposta a nuovi tamponi, dai quali non sono emersi nuovi positivi oltre ai 7 che già sono presenti tra i nerazzurri. Non è stata raggiunga la soglia che prevede il nuovo protocollo, quindi la resta regolarmente in programma per domani. L’Atalanta partira oggi alla volta di Roma, con Gasperini che dovrà fare a meno di Hateboer, Gosens, de Roon, Malinovskyi, Koopmeiners, Pasalic, Muriel e Zapata.

