Salernitana nel caos, allenamento saltato e altri giocatori hanno sintomi

Caos Salernitana, saltato l’ultimo allenamento

Come riportato dal Corriere dello Sport, la situazione legata alla Salernitana è precipitata nelle ultime ore. La squadra non ha svolto l’ultimo allenamento in campo, con la squadra che ha svolto solo una seduta in palestra. Nella giornata di oggi ci saranno nuovi tamponi per i giocatori già positivi, ma nelle ultime ore si sarebbero aggiunti altri elementi della rosa che presentano sintomi. L’ASL di Salerno entro oggi deve comunicare la lista dei positivi alla Lega, con la sfida di domani contro il Napoli che resta ancora in dubbio.

