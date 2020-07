Napoli, parla il presidente del Lille: “Osimhen ha scelto gli azzurri”

Intervistato da L’Equipe, il presidente del Lille, Gerard Lopez, ha spiegato il perché del ritardo nella trattativa Osimhen-Napoli: “Il giocatore ha deciso di cambiare agente nel bel mezzo dell’operazione. Abbiamo dovuto ricominciare da zero. Il giocatore ha fatto la sua scelta, il Napoli. La trattativa è in stato avanzato, siamo ai dettagli. Sarà annunciato quando arriverà il momento“. Il Napoli è interessato anche a Gabriel, difensore:“Sceglierà il suo nuovo club questa settimana” le parole del presidente del Lille.

Dunque l’allarme Premier League dovrebbe essere rientra, con il Napoli che si appresta ad accogliere l’attaccante nigeriano per circa 50 milioni di euro, più il cartellino di Orestis Karnezis (non ancora sicuro però del passaggio in Francia).

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, si è intromesso il West Ham per Osimhen: la situazione

Napoli, parla il presidente del Lille: “Osimhen ha scelto gli azzurri”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Carabinieri arrestati: una trans, minaccata dal maresciallo Orlando