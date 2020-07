Calciomercato Napoli, sta arrivando Osimhen: i dettagli

C’è un ultimo passaggio da affrontare prima della fumata bianca per il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport: l’accordo tra le due società. Il bomber nigeriano ha già letto il contratto, ha detto sì, percepirà circa 4 milioni all’anno.

Prima del tweet di De Laurentiis servirà l’accordo definitivo col Lille, sulla base di 50 milioni, con la possibilità di inserire anche Karnezis, ragionando su eventuali bonus e, perché no, su operazioni future, come Gabriel, possibile erede di Koulibaly. In tal caso, con l’arrivo del brasiliano, quasi sicuramente sarebbe Ounas a trasferirsi al Lille.

