Ciccio Graziani sulla Juve: “Con quella squadra avrei vinto lo scudetto con qualche turno di anticipo”

Ciccio Graziani lancia una frecciata a Sarri

Nel corso di un intervento a Radio sportiva, l’ex campione del mondo, Ciccio Graziani, ha parlato della Juventus di Sarri.

“Vincere non è mai facile, ma se quella squadra l’avessero data a me lo scudetto l’avrei vinto con qualche giornata di anticipo”. Insomma, una chiara nota polemica nei confronti di Sarri e della sua gestione.

“Io la Juve – continua Graziani – l’ho vista soffrire quasi con tutte, comprese Brescia e Spal. Una squadra con quella qualità non deve accadere che soffra sempre o quasi: con Sassuolo e Atalanta è stata dominata. La Juve ha rivinto lo scudetto meritatamente ma quest’anno quasi per inerzia, per errori degli avversari”, ha concluso l’ex calciatore.