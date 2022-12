Napoli-Villareal, Kvaratskhelia non ancora al top dopo l’infortunio

Il Corriere del Mezzogiorno si concentra sulla prestazione di Khvicha Kvaratskhelia durante la sfida tra Napoli e Villareal.

Il Napoli ha sfidato ieri il Villareal allo Stadio Diego Armando Maradona e Khvicha Kvaratskhelia è sceso in campo ancora una volta. L’attaccante georgiano è andato in gol, ma come sottolinea l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno non si sarebbe ancora ripreso del tutto dall’infortunio alla schiena. La su prestazione è stata nel complesso comunque positiva.

Dal quotidiano si legge:

“C’è sempre il segno di Osimhen che non perde il gusto del gol e mette la firma sulla sfida, dopo il vantaggio iniziale di Capoue. Nella ripresa, con una squadra stravolta dai cambi, gli spagnoli vanno in rete con Jackson e Moreno, accorcia Kvara su rigore che sale di livello dopo un primo tempo non proprio ai suoi standard, ma arriva comunque la sconfitta nonostante il forcing finale. Non è ancora al top, dopo l’infortunio alla schiena, l’attaccante georgiano, ma riesce ad andare in gol trasformando alla perfezione un calcio di rigore nella ripresa. Appare appesantito forse per i carichi di lavoro cui è stato sottoposto dopo lo stop forzato.”

