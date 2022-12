Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Mario Sconcerti

Il giornalista e scrittore Mario Sconcerti è morto improvvisamente durante la giornata di ieri, all’età di 74 anni.

Mario Sconcerti è morto ieri all’età di 74 anni. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, in quanto il giornalista sportivo si trovava i ospedale semplicemente per effettuare alcuni accertamenti.

Il Corriere della Sera si concentra sulle cause della sua morte:

“Era ricoverato a Roma ma ieri aveva rassicurato molti amici che entro Natale avrebbe fatto rientro a casa. I suoi parenti hanno raccontato che un malore lo ha colto in maniera improvvisa e a nulla sono serviti i tentativi dei medici per rianimarlo.”

Fonte foto: Instagram, @direttacalciomercato

