UFFICIALE – Kvaratskhelia eletto MVP di febbraio

Ufficiale, nuovo premio per Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia è stato eletto MVP della Serie A del mese di febbraio, vincendo per la seconda volta il premio in questa stagione. L’attaccante georgiano è il primo a vincere per due volte il premio nel corso della stesso campionato. Ecco l’annuncio apparso sul sito ufficiale della Lega Serie A:

“Il premio EA SPORTS Player Of The Month di febbraio è stato assegnato al calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli – Atalanta, in programma sabato 11 marzo 2023 alle ore 18.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Khvicha Kvaratskhelia è risultato il più votato dai tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, superando campioni del calibro di Federico Baschirotto (Lecce), Angel Di Maria (Juventus), Aleksej Miranchuk (Torino) e Victor Osimhen (Napoli).”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

