Napoli-Villareal, Spalletti soddisfatto nonostante la sconfitta

Il Napoli ha perso per 2-3 nell’amichevole contro il Villareal ma il tecnico Luciano Spalletti resta comunque soddisfatto.

Nella giornata di ieri il Napoli di Luciano Spalletti ha affrontato il Villareal in casa propria. La compagine spagnola ha battuto il club azzurro per 2-3, nonostante ciò Luciano Spalletti è rimasto soddisfatto dal Napoli per la prestazione effettuata in campo.

La Gazzetta dello Sport si concentra sulla questione, in particolar su ciò che il club azzurro ha dimostrato ieri:

“Il Napoli perde la sua prima partita stagionale al Maradona e questa è una notizia. Ma si tratta solo di un’amichevole, giocata a buon ritmo e decisa nel finale quando le sostituzioni avevano alterato gli equilibri. Un test probante proprio perché contro un avversario di alto livello. Il Villarreal è stato nell’ultima edizione semifinalista di Champions e il Napoli è a pieno titolo… un’aspirante tale. Diverse le indicazioni per Spalletti, con una certezza: un centravanti micidiale che ha sfruttato l’unica occasione avuta in una serata in cui gli azzurri anno costruito un po’ meno nel solito, mostrando meno “gamba” degli avversari. E comunque piace il finale arrembante, con una formazione piena di giovani, di un gruppo che non ci sta mai a perdere, anche se in palio questa volta non ci sono i tre punti.”

