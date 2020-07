Napoli, Hamsik compie 33 anni: post speciale per lui (VIDEO)

33 anni oggi per Marek Hamsik, secondo compleanno lontano da Napoli per il centrocampista slovacco, oggi al Dalian, in Cina. La società azzurra non dimentica il suo capitano e lo omaggia sui social, con gli auguri, con questo post, coi suoi gol più belli in azzurro, seguito da tantissimi messaggi di tifosi.

Tanti bei momenti vissuti con la maglia azzurra in appena un minuto di video: dalla rete al Bologna (nella sua prima ed unica tripletta in azzurra), alla rete con il Torino nell’anno dello scudetto sfiorato con Sarri, passando per i gol splendidi a Chievo Verona e Udinese. Immagini che come al solito suscitano sempre tante emozioni.

