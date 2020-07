Calciomercato Napoli, Giuntoli vira su Lasagna: richiesta shock dell’Udinese

Il Napoli pensa a Kevin Lasagna per rinforzare l’attacco. L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che la società azzurra ha già raccolto informazioni con l’Udinese, che ha sparato altissimo, valutando il calciatore addirittura 35 milioni di euro. L’intesa potrebbe arrivare a metà strada, sui 25 milioni.

Il Napoli intanto sembra essere davvero a un passo da Osimhen e Lasagna potrebbe rappresentare forse la terza punta, in attesa di capire a questo punto quale potrebbe essere il futuro di Andrea Petagna, usato chissà come contropartita proprio per arrivare all’ex attaccante del Carpi.