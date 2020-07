Ancelotti: “A Napoli ho avuto un’esperienza negativa. Lozano? E’ un ottimo attaccante”

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli, attuale tecnico dell’Everton, ha commentato a Rai Radio 1 lo scudetto vinto dalla Juve: “E’ stato uno scudetto meritato, anche se ha avuto più difficoltà rispetto al passato. L’arrivo di un nuovo allenatore con idee diverse ha fatto sì che non ci sia stata una cavalcata ma più equilibrio. Merito anche di Sarri, non è stato facile impiantare subito le sue idee. Si è adattato bene al primo anno, nel prossimo inciderà di più. E non è giusto dire che non sia da Juve: ha fatto molto bene al Napoli e al Chelsea e merita di stare in una grande panchina come quella bianconera, che è normale sia la più criticata in Italia.

Napoli? Esperienza negativa, abbiamo avuto qualche difficoltà ma siamo riusciti a passare il turno in Champions. Il Barcellona ha qualche problema e il Napoli può giocarsela.

Lozano? E’ un ottimo attaccante e un ottimo giocatore. Il primo anno l’adattamento va messo in considerazione. L’anno prossimo sarà un’altra cosa“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, si è intromesso il West Ham per Osimhen: la situazione

Napoli, parla il presidente del Lille: “Osimhen ha scelto gli azzurri”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Carabinieri arrestati: una trans, minaccata dal maresciallo Orlando