Corriere dello Sport – Il City irrompe per Kim e prova a battere il Bayern: la situazione.

L’edizione odierna del quotidiano lancia un’indiscrezione sul futuro di Kim. Sembrerebbe che la sola corte di United e Bayern Monaco non basti, perché ad irrompere e provare a battere sul tempo le rivali ci pensa il Manchester City di Guardiola. Dopo aver raggiunto il triplete, l’allenatore si vuole regalare il colpo in difesa.

“Guardiola dopo la Champions vuole regalarsi il colpo in difesa. Il City ha fame di successi, non si è certo saziato con la Champions, ed ha anche bisogno di un difensore che consenta a Guardiola di difendere il Treble : il derby di Manchester è cominciato così l’altro giorno, ha mandato in fibrillazione anche Ten Hag, ha allungato qualche ombra (ma si fa per dire) sul destino di Kim che soltanto il calendario finirà per rimuovere. Il primo luglio, quando tutto potrà accadere alla luce del sole, si avrà certezza dell’indirizzo di casa di Kim: Manchester or Manchester, Old Trafford o City Stadium”.

