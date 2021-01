Juventus, Scamacca è più vicino. Pagamento dilazionato in 4 anni al Sassuolo

Juventus, Scamacca si avvicina. Lo pagheranno in 4 anni

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa per portare Scamacca alla Juventus è entrata nel vivo. L’attaccante di proprietà del Sassuolo, attualmente è in prestito al Genoa e complice il poco spazio trovato fin qui con Ballardini preferirebbe andare via. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante per dare delle alternative a Pirlo, che al momento al centro del reparto offensivo ha il solo Morata. L’idea di Paratici è quella di proporre un pagamento dilazionato in 4 anni al Sassuolo, attraverso step di riscatti e obiettivi raggiunti. Ai neroverdi non andrebbe solo un conguaglio economico, ma anche il cartellino di Fagioli promessa del settore giovanile bianconero.

