Adl, la strategia per salvare la Champions. Stipendi pagati e discorso alla squadra

Adl, la sua strategia per centrare l’obiettivo Champions

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Aurelio De LAurentiis è intervenuto in prima persona per dare tranquillità alla squadra cercando di stimolare tutti. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Per diffondere tranquillità e sottolineare la consistenza della società, De Laurentiis, nella sua giornata al fianco della squadra, ha fatto anche altro: discorsi personali con i calciatori e, poi, bonifico bancario da 22,2 milioni di euro per gli stipendi arretrati, quello relativi al 2020 (novembre e dicembre), e anche di gennaio 2021.

I colloqui hanno tentato di liberare il Napoli da quella cappa dalla quale è sembrato rimanere intrappolato non soltanto a Verona ma anche – e ripetutamente – nel corso di questi quaranta giorni circa alle spalle, che hanno diffuso la preoccupazione, in De Laurentiis, di ritrovarsi poi irrimediabilmente tagliato fuori dalla qualificazione in Champions League”.

