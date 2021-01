Gattuso si difende: “Da mesi senza punte, avrei voluto vedere l’Inter”

Le risposte di Gattuso alle domande della Rai, sono ben precise: “Siamo da mesi senza punte, avrei voluto vedere l’Inter senza Lukaku e Lautaro!”.

Gattuso difende la sua squadra e di conseguenza le sue scelte

“Gli obiettivi, se non altro, sono quelli di arrivare tra le prime quattro della classifica, abbiamo una rosa valida. Se fosse capitato all’Inter di avere assenti in campo del calibro di Lukaku e Lautaro come avrebbero fatto? E non solo loro, parlo anche delle altre “big” senza i propri attaccanti.

Nulla da togliere agli altri ovviamente, ma Mertens manca dalla partita con l’Inter, Osimhen ha fatto solo sei partite, ma va bene lo stesso, perché gli obiettivi non cambiano.

Abbiamo, inoltre, superato il turno in Europa League, con squadre di alta classifica, siamo in semifinale di Coppa Italia, e ci additate sempre come se non avessimo fatto niente. Se dovessimo vincere in campionato con la Juve saremmo terzi.

Siamo consapevoli che qui sarà difficile trionfare, ma nulla è prescritto. Anche le squadre Europee hanno alti e bassi, non siamo l’unico campionato a soffrire questa cosa. Poi se ci sono persone che non appoggiano la mia presenza pazienza, io lavorerò fin quando me ne daranno l’occasione”.

