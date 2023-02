Napoli-Cremonese, ultimissime formazioni: Spalletti decide i cambi, Ballardini in emergenza

Napoli Cremonese ultimissime formazioni

Napoli Cremonese – Le ultimissime sulle formazioni arrivano da Sky Sport. Diversi cambi da parte dei due allenatori rispetto la sfida di qualche giorno fa in Coppa Italia. Dalla redazione di Sky Sport le ultime di formazioni Napoli-Cremonese.

Il Napoli di Spalletti scende in campo per difendere ancora una volta il vantaggio del primo posto. Ospite al Maradona c’è l’ultima in classifica, in una sfida che non è per niente scontata.

Tutti a disposizione per Luciano Spalletti, che potrebbe confermare i “titolarissimi” anche nel match contro l’ultima in classifica. Possibili ballottaggi: Mario Rui-Olivera in difesa e Zielinski-Elmas a centrocampo. In attacco, Lozano ancora una volta preferito a Politano.

Davide Ballardini conferma il 3-5-2, in avanti out Dessers e Okereke. Afena-Gyan, dunque, è il favorito per far coppia con Ciofani.

Napoli-Cremonese, ultimissime formazioni Sky Sport

NAPOLI (4-3-3), probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Spalletti

CREMONESE (3-5-2), probabile formazione: Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Ciofani, Afena-Gyan. All: Ballardini

