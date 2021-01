Tuttosport – Gattuso, obiettivo riportare tutti al top della forma

L’edizione di Tuttosport giustifica le scelte di Gattuso: ecco perché il calo finale.

Grande performance quella del Napoli di Gattuso in Coppa Italia, si libera dello Spezia in tempi record

“Gattuso prende la decisione di effettuare dei cambi utili nella ripresa, per il minutaggio della coppia Mertens-Osimhen e lo Spezia non si lascia scappare l’occasione, segnando due gol, ma non bastano per portare a casa la vittoria.

Ora la strada per gli azzurri sarà in salita, dovranno difendere la Coppa a tutti i costi, quella vinta nella scorsa stagione, nel duplice confronto con l’Atalanta: mercoledì in casa, e il 10 febbraio, prima del big match con la Juventus.

Dunque l’avventura per il Napoli continua e Gattuso cerca di velocizzare la ripresa dei suoi giocatori, in modo da poter fare tutte le rotazioni che occorreranno e con i quali bisognerà essere sempre vigili per evitare gol”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiarello, polemiche sulle scelte di Gattuso per la sfida contro lo Spezia

Calciomercato, il Manchester United torna su Koulibaly. Il Napoli spara alto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Aurora Ramazzotti: “Ho sofferto la cattiveria della gente, la psicoterapia mi ha aiutata tanto”