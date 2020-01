Napoli, Gattuso preferisce Ospina a Meret: ecco perchè

L’errore con la Lazio è costato caro a Ospina e a tutto il Napoli. Prima l’errore di Meret con l’Inter, adesso quello del colombiano con i biancocelesti: paure individuali che si tramutano in gol avversari, peggio di così non può andare.

Nonostante la brutta decisione di Ospina di non buttare via quel pallone sulla pressione di un minaccioso Immobile, Gattuso si è preso la responsabilità dell’errore dell’ex Arsenal. Inoltre il tecnico ha fatto capire di preferirlo a Meret, in particolare perchè più bravo con i piedi. L’allenatore calabrese esige che l’azione parta proprio dall’estremo difensore, che lui ritiene sia un calciatore normale come gli altri.

Da capire, quando Meret tornerà dall’infortunio all’anca, quale sarà la gestione dei due portieri azzurri.

Fonte TuttoSport.

