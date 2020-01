Napoli-Perugia, buona affluenza al San Paolo: il motivo

Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli – Perugia di Coppa Italia e per Napoli – Fiorentina di campionato che si disputeranno rispettivamente il 14 Gennaio 2020 ore 15.00 ed il 18 Gennaio 2020 ore 20.45 al San Paolo. Nonostante il momento critico e l’orario della sfida, il Napoli non sarà solo in Coppa Italia grazie alla promozione ed alla tariffa simbolica per chi acquista anche il tagliando per la sfida ai viola. Buona l’affluenza per Curva B e Tribune, sfruttando il prezzo simbolico di 2€ in promo.

Di seguito prezzi e dettagli diffusi dal club azzurro

PREZZI – Napoli vs Perugia prezzi ordinari (per chi acquista solo questo evento)

Tribuna Posillipo € 14,00

Tribuna Nisida € 10,00

Tribuna Family € 8,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 7,00

Curve € 5,00 – Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Napoli vs Perugia “promo ticket” e “promo abbonato” – Tariffa applicabile a coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato Napoli vs Fiorentina e per gli abbonati della stagione 2019.20.

Tribuna Posillipo € 2,00

Tribuna Nisida € 2,00

Distinti € 2,00

Curve € 2,00.

