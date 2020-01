Calciomercato Napoli, Ghoulam torna in Francia: tutto su Tsimikas per sostituirlo

Il Napoli continua a muoversi in maniera concreta sul mercato, sia sul fronte uscita che su quello in entrata. Per quanto riguarda il primo sembra ormai definito l’addio di Faouzi Ghoulam. L’algerino, diventato un oggetto misterioso in questa stagione, è pronto a tornare in Francia e ha già espresso il suo volere alla società partenopea.

Giuntoli non ha perso tempo e già da qualche settimana sta monitorando diversi profili. Il nome caldo è quello di Tsimikas, terzino greco dell’Olympiakos. L’entourage del calciatore è entusiasta dell’interesse del Napoli ed è per questo motivo che non ci sarebbero problemi per un eventuale trasferimento. Resta da capire la volontà del club, non proprio felicissimo di cedere un calciatore nel bel mezzo della stagione.

Fonte Corriere Dello Sport.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tifosi azzurri contro Gattuso sui social – FOTO

Napoli, Gattuso: “La colpa è mia, io chiedo il passaggio al portiere. Dobbiamo continuare su quest

strada”

Lazio, Inzaghi: “Non abbiamo sottovalutato il Napoli, nel secondo tempo hanno fatto meglio. E’ una grandissima squadra”

Lazio-Napoli, 1-0: Ospina inguaia gli azzurri

Napoli, coperta corta in difesa. Manca un centrale di sinistra

Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli – Llorente potrebbe ritornare in Premier League

Napoli, Immobile fu a un passo: il motivo del mancato trasferimento

Calciomercato Napoli, Pedullà: “Su Tonelli si è inserita la Spal, prevedo altre sorprese”

Calciomercato Napoli, si blocca la trattativa per Tonelli alla Sampdoria: le ultime

Ti potrebbe interessare anche:

Gb: Regina convoca ‘vertice di famiglia’

Big History: previsioni nere per il decennio che inizia

Aborto spontaneo per Christina Perri: “Sono triste, ma non ho alcuna vergogna”

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri