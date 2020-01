Calciomercato Napoli, passi indietro per Amrabat: aspetta l’Inter

Il Napoli porta avanti il suo lavoro con il Verona: c’è un patto per Amrabat e Rrahmani, centrocampista e difensore, che insieme vengono valutati sui 25 milioni di euro. Un prezzo accessibile che il Napoli è disposto a pagare interamente, ma non tutto dipende dagli azzurri. Infatti, se per Rrahmani la situazione sembra ormai definita, con il calciatore pronto a trasferirsi all’ombra del San Paolo nono stante l’interesse di varie squadre europee, per Amrabat invece il discorso è più difficile.

Il centrocampista marocchino sta temporeggiando, principalmente perchè vorrebbe aspettare l’Inter. I nerazzurri sono molto interessati al ragazzo, ed è per questo motivo che il mediano dell’Hellas ha iniziato a tentennare.

Fonte Corriere Dello Sport.

