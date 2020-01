Napoli-Inter 1-3: il bel vaso si è rotto, ora salviamo il salvabile!

Napoli-Inter 1-3: da domani poche chiacchiere, testa bassa e lavorare!

Tatticamente e atleticamente il Napoli non c’è e fa visibilmente fatica a coprire il campo. Alcuni giocatori hanno mollato da tempo e il tifo è totalmente spaccato. Non ne va bene una e la situazione potrebbe degenerare ulteriormente.

Non è pessimismo, per carità, ma solo la fotografia di ciò che sta succedendo all’ombra del Vesuvio.

L’obiettivo in campionato, dopo la sconfitta contro l’Inter, dovrà essere quello di fare più punti possibili contro le cd. “piccole”, soprattutto in casa. Il motivo è chiaro e, al di là di scelte tecniche e societarie abbastanza discutibili, non si può negare che l’annata sia davvero storta. Quando le stagioni si mettono così c’è poco da fare, non se ne esce. Quindi, poche chiacchiere e pensiamo solo a portare a casa i punti necessari per archiviare in tutta fretta questa stagione maledetta.

Da domani svestiamo i panni e la mentalità della grande squadra e indossiamo quelli della provinciale accontentandoci anche dei pareggi contro squadre di media classifica. Eh già, perchè il difficile viene proprio ora: gestire psicologicamente una situazione alla quale non eravamo abituati ormai da anni.

Basta pensare alla Juventus, all’Inter e ai primi quattro posti in classifica! Le prime posizioni non ci competono per quello che stiamo esprimendo in campo e fuori. La situazione attuale ci racconta di una squadra che, per risultati ottenuti, deve seriamente pensare a come evitare il tracollo. Si dice che vincere aiuti a vincere, ma il problema è che noi abbiamo dimenticato come si fa.

In questo momento non dobbiamo pensare a chi addossare le varie colpe, ora dobbiamo essere compatti e cercare di limitare i danni. Da domani bisognerà rimboccarsi le maniche e pensare solo a raccogliere i punti necessari per porre fine a questo calvario. Alla fine, a salvezza acquisita, potremo anche discutere sui perchè di quest’annata sciagurata.

Il bel vaso si è rotto, ora cerchiamo solo di ricomporre i pezzi salvando il salvabile.

Dario Catapano

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Leggi anche:

Le pagelle – Napoli tradito da molti errori difensivi. L’Inter vince al San Paolo

Inter, Conte sbotta a Sky: “Ma quale contropiede, noi pressiamo alti e attacchiamo. Gli avversari ci temono, il Napoli ha sofferto”

Napoli, Gattuso: “Ci siamo rovinati da soli, non è facile giocare al San Paolo. Fabian? Fa fatica a coprire campo”

CONTENUTI EXTRA

Lotteria Italia: i 5 biglietti di prima categoria estratti

Influencer invia foto hot in cambio di donazioni per l’Australia: “Raccolti 700mila dollari”