Napoli, la solitudine di Meret: il futuro adesso è a rischio

Gattuso ha scelto Ospina come portiere titolare. Ha spiegato di preferirlo a Meret per la sua capacità di giocare coi piedi e di guidare la difesa con la sua esperienza. Una scelta opinabile ma che va rispettata, dato che i risultati sono dalla parte dell’allenatore. Ma i tifosi, oggi, si domandano: cosa ne sarà di Meret? Il portiere, tra i migliori nelle settimane dell’ammutinamento, è rimasto solo con la sua amarezza, sa che rischia di perdere l’Europeo (Gollini, in questo momento, è in vantaggio) ma non ha smesso di sperare in un colpo di scena, magari ritrovando la titolarità nelle prossime partite.

Una situazione, questa, che rischia di condizionare il suo futuro. Perché Meret ha voglia di giocare e non si aspettava una situazione simile. Oggi è presto per qualsiasi previsione, mancano ancora diversi mesi all’estate, ma qualcuno sta già pensando al forte portiere del Napoli e l’idea di continuare a fare il “dodicesimo” non lo entusiasma. Come potrebbe? Tutto rimandato al futuro, dunque, senza escludere confronti con tra le parti, con la società pronta a tranquillizzarlo. De Laurentiis, che si è mosso in prima persona per acquistarlo, non ha cambiato idea: Meret è il portiere del futuro del Napoli. Anche se il presente dice altro.

