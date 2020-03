Napoli, Iavarone: “Bisognerebbe capire che fine ha fatto Koulibaly. Mertens e Milik? Non sono terminali offensivi”

Toni Iavarone ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Guarigione o non guarigione, il Napoli deve tornare ad essere quello di sempre. Il Napoli crea anche diverse occasioni da gol, ma non riesce a sfruttarle. Koulibaly? Bisognerebbe chiedere dove sia finito. Le notizie ci sono, ma non ci sono le certezze. Il suo ex procuratore ha fatto sapere che non è mai arrivata un’offerta per lui. Forse questa offerta monstre non è mai arrivata. Campionato? Non è ancora certo tutto, ma le zone rosse non è detto che risolvano il problema in quei giorni.

Molti di noi hanno pensato di dover rifondare questa squadra, per l’età e le motivazioni: resta Insigne, resta Mertens, al momento non cambia nulla. Milik? Nessuno mette in dubbio le sue qualità, ma non è un terminale offensivo e il Napoli ha bisogno di altro in grado di mettere dentro gol. Mertens non lo è ma è falso nueve e sa fare gol. Farei anche 4-4-2 ma serve prendere un terminale offensivo. Il belga, però, non è il terminale offensivo del Napoli. Se Gattuso fosse arrivato quando si è verificato il caso Napoli, le cose sarebbero andate diversamente. Ha avuto la forza di mettere anche i panni sporchi in pubblico, come fatto con Lozano. Un allenatore che ha una dialettica diversa rispetto ad Ancelotti. Dovessi scegliere io, confermerei Gattuso: sono questi gli allenatori che servono al Napoli, quelli che lavorano sul campo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ufficiale, decise le sedi per le finali di Europa Leauge e Supercoppa

Auriemma: “ADL pensa ad un Napoli gestito dalla coppia Gattuso-Giuntoli”

Rinnovo Milik: parti distanti, a breve possibile incontro con il legale

Pavarese: ”Gattuso sta ricostruendo il Napoli grazie anche alla sua personalità”

ULTIM’ORA – Lega Serie A, emergenza Covid-19: decisione rimandata

Chiariello:”Risultato bugiardo, è stata la più bella partita del Napoli di Gattuso”

Caos rinvii, Spadafora:”Ha deciso la lega, ora garantire regolarità”

Barcellona-Napoli, da domani si apre la procedura per l’acquisto dei biglietti

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus: in Cina altri 35 decessi

Coronavirus: primo positivo in Fvg