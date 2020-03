Ufficiale, decise le sedi per le finali di Europa Leauge e Supercoppa

Le decisioni del comitato esecutivo

Oggi ad Amsterdam si è tenuta un’importante riunione del comitato esecutivo UEFA, dove sono state decise le sedi per gli atti conclusivi di Europa Leauge e della Supercoppa Europea. Per la seconda competizione continentale è stato deciso che nel 2022 la finale si disputeà a Budapest alla Ferenc Puskas Arena, struttura rinnovata d irecente in vista di Euro 2020. Mentre per la finale di Supercoppa si giocherà ad Helsinki nel 2022 e l’anno successivo a Kazan.

