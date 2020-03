Paolo Del Genio:”Napoli forte su Belotti, felice per Mertens”

Uno come il belga è difficile trovarlo

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Paolo Del Genio che ha detto la sua sull’imminente rinnovo di Mertens. Inoltre, ha manifestato anche la sua idea in merito ad un arrivo di Andrea Belotti in maglia azzurra. Ecco quanto dichiarato: “Sono felice per il rinnovo di Dries Mertens. Manca ormai poco all’accordo tra il centravanti belga e il sodalizio campano. Parliamo di un calciatore molto importante, che potrà fare bene anche in futuro. Il Napoli deve aggiungere qualcuno al fianco di Mertens e non privarsene, uno come lui è difficile da trovare“. Riferendosi al mercato ha poi aggiunto: “Io sono convinto che il Napoli sia al lavoro per un attaccante fortissimo. Mi sto riferendo ad Andrea Belotti. Credo che il club azzurro voglia portarlo in Campania nel corso della prossima stagione. Vedremo come andranno le cose”.

