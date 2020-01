Napoli, Gattuso: “Ci siamo rovinati da soli, non è facile giocare al San Paolo. Fabian? Fa fatica a coprire campo”

Genando Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky dopo la sconfitta con l’Inter.

“Non ci siamo fatti mancare nulla, non è un caso che non si vince dal 19 ottobre al San Paolo, commettiamo troppi errori. La squadra ci ha provato, si sono visti sprazzi di gioco, dobbiamo guardare meno la classifica e continuare su questa strada. Luperto a livello fisico ha lavorato pochi giorni, Di Lorenzo ha fatto una buona partita, ha dinamicità e per questo motivo l’ho fatto giocare. Non siamo puliti, dobbiamo giocare di squadra, abbiamo lasciato vuoto il centrocampo. Fabian fa fatica a coprire campo, Zielinski si deve muover meglio senza palla. Abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato in certi momenti della partita. Non è facile giocare al San Paolo, non è una bella situazione, non è un caso quello che sbagliamo. Terzo gol preso perchè scivoliamo. Non è sfiga, non è un caso”.