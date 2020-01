Tweet on twitter

Napoli-Inter, sintesi e highlights del match – VIDEO

Il posticipo tra Napoli e Inter prometteva spettacolo e fin qui non ha deluso le aspettative. Già durante la prima frazione di gioco abbiamo visto tanti gol e azioni divertenti. Doppio vantaggio dell’Inter con Lukaku che in entrambe le occasioni sfruttare svarioni difensive del Napoli. A fine primo tempo Milik riapre la partita e accende una speranza per Gattuso e i suoi uomini.

Queste gli highlights dei primi 45 minuti