Vesi: “Chiedo scusa per quanto detto, ecco cosa mi ha offerto un giornale”

Vesi, chiede scusa dopo il video

Giuseppe Vesi, nei giorni scorsi è finito sotto accusa per un video pubblicato sui social dove faceva notare delle differenze tra Napoli e Milano. Il famoso pizzaiolo, questa mattina, è intervenuto in diretta al programma La Radiazza condotto da Gianni Simioli. Ecco quanto dichiarato:

“Non ci sono scuse per giustificare la mia gaffe. Non volevo offendere nessuno. Ho pubblicato questa storia, erano due, una è stata tagliata. E’ diventata virale subito anche se l’ho cancellata. Mi ha chiamato subito un mio collaboratore. Mi scuso con tutto il cuore. Ho paura di uscire di casa, i miei fratelli stanno soffrendo più di me. Cosa devo fare per fermare questo attacco mediatico? Pure non mi volete perdonare, almeno fermate questo attacco mediatico che sta facendo del male ai miei dipendenti, ai miei fratelli e a me. Mi ha anche chiamato un giornale del Nord per chiedermi di confermare quel che ho detto, gli ho risposto che non avrei mai fatto una cosa simile. Ci tengo a precisare che la macchina non è mia, è a noleggio. Oltre a subire un danno, stanno attaccando i miei dipendenti con telefonate anonime, minacce. Poi hanno tirato in ballo anche i miei fratelli che non c’entrano niente con questa mia disavventura che è stata innescata da me per un mio errore, per una mia negligenza. Il mio voleva essere un invito al prossimo governatore a prendersi più cura della città. Il modo in cui mi sono espresso è totalmente da cancellare. Io sono mortificato. I miei fratelli sono avvelenati con me, mi hanno tolto il saluto. Le mie pizzeria sono al Vomero e sul lungomare, loro invece stanno al centro storico e stanno subendo più attacchi di me perché stando lì passano persone, sputano sulle vetrine. In 54 anni ho sempre rappresentato Napoli e la napoletanità ovunque, ho litigato all’estero, perché ci odiano dappertutto.”

