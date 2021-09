Meret pronto al rientro, possibile convocazione per la trasferta di Udine

Si avvicina il rientro di Alex Meret

Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il recupero di Alex Meret è sempre più vicino. Il portiere azzurro sta bruciando le tappe mostrando un netto miglioramento delle sue condizioni, tanto da sperare in una convocazione per la trasferta di Udine. Oggi nell’ultimo allenamento prima della partenza, potrebbe essere inserito da Spalletti nella lista dei convocati.

