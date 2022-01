De Luca: “Noi riteniamo di muoverci su un piano di piena legittimità”

De Luca sulla chiusura delle scuole

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Repubblica dove ha parlato della nuova ordinanza regionale. Ecco quanto dichiarato:

“Siamo in una situazione di straordinaria e drammatica emergenza, che solo il governo non vede. La cosa davvero scandalosa è che il governo non ha riunito il Comitato tecnico scientifico come chiesto da tutte le Regioni, per avere una base sanitaria oggettiva e autorevole su cui fondare le decisioni.

La nostra ordinanza invece, è conseguente alle valutazioni della nostra Unità di crisi e di tutti i dirigenti sanitari, sul piano epidemiologico e vaccinale. Noi riteniamo di muoverci su un piano di piena legittimità”.

