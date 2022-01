Salernitana, il sogno è Gattuso. Ribery potrebbe convincere l’ex Napoli

La Salernitana vuole Gattuso

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Salernitana del neo presidente Iervolino è alla ricerca di un nuovo allenatore. La scelta sarebbe ricaduta su Gennaro Gattuso, ex Napoli, che dopo l’avventura breve avuta con la Fiorentina è ancora libero. Per convincere l’ex tecnico azzurro ad accettare la sfida granata, potrebbe scendere in campo anche Frank Ribery. La presenza del campione francese, potrebbe convincere Gattuso ad accettare la quasi impossibile sfida di salvare i granata dalla retrocessione.

