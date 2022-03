Bergonzi: “Orsato troppo protagonista, su Osimhen era rigore”

L’ex arbitro commenta l’operato di Orsato in Napoli-Milan

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha commentato a “1 Football club”, trasmissione in onda su 1 Station Radio, la direzione di gara di Daniele Orsato in Napoli-Milan terminata 0-1 in favore dei rossoneri.

Queste le sue parole:

Ha ragione il Napoli a sentirsi danneggiato da Orsato?

“Non è un dettaglio. Faccio una premessa: Orsato è l’arbitro più esperto del campionato, ma a mio avviso in Serie A bisogna affrontare le partite in un altro modo. Ieri sera l’ho visto un po’ troppo protagonista, ma è un suo cliché. I primi 25 minuti hanno messo in difficoltà anche uno come lui, che non fischiava i falli. In Serie A non si può dirigere come in Champions League, i falli bisogna fischiarli. Ci sono determinati falli, poi, che possono scaturire un’ammonizione nonostante sia il primo della gara (Rrahmani, ndr).

Il calcio di rigore del Milan non c’è. Questo perché tra Koulibaly e Bennacer si tratta di uno scontro di gioco lecito. Il senegalese non vuole andargli addosso. C’è da aggiungere anche che Orsato in quella fattispecie era coperto da Lobotka, non vede bene. Un direttore di gara se non vede bene in area, un calcio di rigore non lo fischia. Giusto non fischiarlo. Il Var non poteva intervenire, non esistono i parametri oggettivi.

Sull’intervento di Tomori su Osimhen, invece, per me è calcio di rigore. Gli va a colpire la caviglia. Orsato non fischia perché ha faticato nel tener dietro alla velocità di Tomori e Osimhen. Il Var però deve intervenire e farlo rivedere ad Orsato. Per me questo è rigore[…]”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Club inglesi su Osimhen, il Napoli avrebbe già scelto il sostituto

Napoli, report allenamento: domani giornata di riposo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: bombardato un panificio vicino Kiev, 13 morti